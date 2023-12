Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Geldbeutel geraubt

Eine unangenehme Begegnung hatte eine junge Frau in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ulmer Innenstadt

Ulm (ots)

Gleich zwei bislang unbekannte Täter gingen eine 25jährige Frau gegen 01.30 Uhr in der Lautengasse an. Einer der beiden Männer schlug die Frau plötzlich und unvermittelt auf den Hinterkopf während ein zweiter ihr den Geldbeutel aus der Hand riss. Die Beiden suchten danach ihr Heil in der Flucht. Sie werden als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Der erste trug eine rote Jacke mit schwarzen Applikationen an den Schultern, eine dunkle Kapuze und eine dunkle Hose. Der zweite Täter war mit einer weiß bis cremefarbene Jacke bekleidet. Die Frau wurde bei dem Überfall glücklicher Weise nur leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ulm unter 0731/1880 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2464212)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell