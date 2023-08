Ulm (ots) - Zwischen Samstag 23.45 Uhr und Sonntag 7.50 Uhr brach ein Unbekannter in die Gebäude im Laichinger Industriegebiet ein. In beiden Firmen fand er wohl nicht viel Brauchbares. Mit etwas Bargeld flüchtete er unerkannt. Den Schaden an den Gebäuden in der Carl-Benz-Straße und der Graf-von-Zeppelin-Straße ...

