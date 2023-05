Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher nimmt Geld mit

Beute machte ein Unbekannter am Montag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Zwischen 1 Uhr und 5 Uhr schlug der Einbrecher eine Glasscheibe an einem Gebäude in der Hauptstraße ein. So gelangte er in das Innere. Dort brach er zwei Automaten auf. Das Geld daraus machte er zu seiner Beute. Damit flüchtete der Einbrecher. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322430) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

Tipp der Polizei:

Einbrecher nehmen häufig Automaten ins Visier. Sie gehen davon aus, dass sich in ihnen Geld befindet. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder an Wochenenden Geld in solchen Objekten zurückzulassen. Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

