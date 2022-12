Ulm (ots) - Gegen 19.45 Uhr traten zwei Unbekannte in der Oberhofenstraße gegen geparkte Autos. Ein 42-Jähriger, der mit einem Fahrrad unterwegs war, sprach sie auf die Sachbeschädigung an. Daraufhin griffen sie den Mann an und versuchtem ihm gewaltsam sein Fahrrad zu stehlen. Dagegen wehrte sich der 42-Jährige ...

mehr