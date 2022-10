Ulm (ots) - Der weiße Opel Vivaro stand zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr in der Eisenbahnstraße an einem Zugang zum Alten Friedhof. Dort entlud der 53-Jährige Arbeitsgeräte aus seinem Fahrzeug. Die Fahrzeugschlüssel legte er in eine Ablage im Fahrerraum. Während dieser Zeit stieg ein Unbekannter in den Opel und ...

mehr