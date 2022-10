Ulm (ots) - Gegen 16.45 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Nissan in der Schnaitheimer Straße in Richtung Innenstadt. An einer roten Ampel musste sie halten. Vor ihr befand sich ein Tanklaster. Der fuhr rückwärts und stieß gegen die Fahrzeugfront des Nissan. Danach fuhr er weiter. Die 20-Jährige fertigte noch ...

mehr