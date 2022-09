Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Motorrad rutscht über die Straße

Ein Überholmanöver endete bei Berkheim am Montag abseits der Straße.

Mit seinem Zweirad fuhr der 59 -Jährige samt 62-jähriger Sozia von Berkheim in Richtung Ochsenhausen. Vor dem Kradfahrer waren zwei Laster und ein Auto unterwegs. Die wollte der 59-Jährige überholen. Auch der Pkw überholte und erkannte, dass die Überholstrecke wohl nicht ausreichend war. Deshalb bremste der Autofahrer ab und scherte wieder hinter dem Lkw ein. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte dies und leitete eine Vollbremsung ein. Die war so heftig, dass sich das Hinterrad angehoben hatte und der Fahrer über den Lenker geworfen wurde. Auch die Sozia stürzte vom Krad. Beide Fahrenden rutschten mehrere Meter über die Fahrbahn und kamen dort zum Liegen. Das Krad rutschte über die Gegenfahrbahn in ein Feld. Glücklicherweise kam kein Verkehr entgegen. Die 62-Jährige trug durch den Sturz leichte Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Dank seiner guten Schutzkleidung blieb der 59-Jährige bis auf leichte Schürfwunden an der Hand unverletzt. Den Schaden an der noch fahrbereiten MV Agusta schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro. Der Motorradfahrer muß nun mit einer Anzeige rechnen.

Die Polizei empfiehlt Motorradfahrerinnen und -fahrern nicht nur eine gute Vorbereitung zum Saisonstart und Fahrsicherheitstrainings, sondern auch eine gute Schutzkleidung. Der Unfall zeige, dass sich damit Verletzungen verhindern ließen.

