POL-UL: (UL) Amstetten - Kontrolle über Auto verloren

Am Mittwoch kam in Amstetten ein Autofahrer von der Straße ab.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr fuhr der 65-Jährige in der Hauptstraße. Vermutlich in Folge eines akut auftretenden medizinischen Problems verlor er die Kontrolle über seinen BMW. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Verteilerkästen eines Telekommunikationsanbieters. Rettungskräfte brachten den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

