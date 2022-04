Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zeugen gesucht

Vier verletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Ausweichmanövers in Göppingen am Mittwoch.

Ulm (ots)

Am Mittwoch gegen 19.25 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Seat in der Friedrichstraße Richtung Mörikestraße. Ihm und seinen drei Mitfahrenden soll in der Mitte der Fahrbahn ein Auto entgegengekommen sein. Deshalb habe er stark ausweichen müssen. Nur so habe er einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw verhindern können. Der Ausweichende streifte einen Bordstein und fuhr auf einen parkenden Wagen. Dieser wurde auf weitere Fahrzeuge aufgeschoben. Der Seat überschlug sich, bevor er auf dem Dach liegenblieb. Alle Insassen wurden leicht verletzt und in einer Klinik behandelt. Die Polizei nahm den Unfall auf und sicherte die Unfallstelle. Sie ermittelt nach dem Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs. Der Schaden durch den Unfall beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Das Fahrzeug des 18-Jährigen wurde abgeschleppt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben:

- Wer kann Hinweise zu dem Pkw geben, der gegen 19.25 Uhr in der Friedrichstraße in der Fahrbahnmitte gefahren sein soll? - Wer kann Hinweise zum Fahrer des gesuchten Fahrzeugs geben?

Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 07335 96260 entgegengenommen.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de

Andrea Wagner, Tel. 0731/188-1111

