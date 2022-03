Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betriebserlaubnis erloschen

Verbotswidrig hatte ein Autofahrer die Folie an seinem Auto am Montag in Göppingen angebracht.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife sah den 45-Jährigen kurz vor 13.30 Uhr in der Poststraße fahren. Er hatte an der Fahrer- und Beifahrerscheibe unzulässigerweise eine verdunkelte Folie angebracht. Die muss er nun entfernen. Darüber hinaus wird er angezeigt. Ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro und ein Punkt in Flensburg warten zusätzlich auf ihn.

+++++++ 0436213

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell