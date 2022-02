Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Buttersäure in Ladengeschäft geworfen

Durch ein Loch in einer Scheibe warf ein Unbekannter die Säure in ein Geschäft am Donnerstag in Dornstadt.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr schlug ein Unbekannter die Schaufensterscheibe an dem Geschäft in der Lichtensteinstraße ein. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Polizei informiert. Der Unbekannte warf eine mit Buttersäure gefüllte Plastiktüte durch das Loch in der Scheibe. Danach flüchtete der Täter unerkannt. Der soll etwa 18 bis 25 Jahre alt und ungefähr 175 bis 185cm groß gewesen sein. Er trug eine vermutlich grüne Steppdaunenjacke, Jeanshose, Turnschuhe und eine Wintermütze. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern. Der Polizeiposten Dornstadt (Telefon 07348/96790) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

