Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Kerzen brennen gelassen

Nicht mehr bewohnbar ist eine Wohnunung nach einem Brand am Dienstag in Uhingen.

Ulm (ots)

Die 55-Jährige Bewohnerin zündete die Kerzen an ihrem Adventskranz an. Danach verließ sie ihre Wohnung in der Dorfstraße. Zeugen bemerkten gegen 17 Uhr den Brand und wählten den Notruf. Die Kerzen hatten mittlerweile den Adventskranz entzündet. Das Feuer hatte auch einen Tisch und Laptops in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Den Schaden an der derzeit nicht mehr bewohnbaren Wohnung wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

