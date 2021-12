Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Laster kommt von der Straße

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein 55-Jähriger am Montag auf der B311.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fuhr der 55-Jährige mit seinem Sattelzug auf der B311 von Erbach in Richtung Einsingen. Dabei geriet er mit seinem Mercedes ins unbefestigte Bankett. Auf einer Länge von etwa 50 Metern streifte er an den Leitplanken entlang und größere Menge Erdreich gerieten auf die Fahrbahn. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die verschmutzte Fahrbahn. Der Schaden am Laster blieb gering. An den Leitplanken entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

