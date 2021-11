Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Alarmanlage ermöglichte die Festnahme eines Einbrechers

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, hatte es ein Einbrecher auf Baumaschinen abgesehen. Er entfernte ein Stück der Umzäunung und fuhr mit einem Lieferwagen auf das Gelände. Zum Verladen benutzte er auch einen vor Ort abgestellten Bagger. Dabei löste die Alarmanlage aus und die Polizei fuhr mit mehreren Streifen an. In der Donaustetter Straße wurde ein Lieferwagen mit osteuropäischem Kennzeichen festgestellt und in Donaustetten angehalten. Auf der Ladefläche wurden acht gestohlene Rüttler sichergestellt. Der 28-jährige Fahrer wurde festgenommen.

+++++++++++++++++++++++++++ 2229910

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell