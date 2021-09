Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardszell - Bein unter Traktor eingeklemmt

Am Freitag, gegen 16.35 Uhr, mussten die Rettungskräfte zu einer Scheune in Füramoos ausrücken. Ein 80-jähriger Mann wollte den Motor seines Traktors testen. Das Fahrzeug war schon längere Zeit gestanden. Er betätigte die Zündung ohne auf den eingelegten Gang zu achten. Deshalb fuhr die Zugmaschine über das Bein und klemmte den Mann ein. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Verletzungen waren so schwer, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

