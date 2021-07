Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch/ Uhingen - Einbrecher kommen nicht zum Ziel

Ohne Beute zogen Unbekannte in den vergangenen Tagen im Landkreis Göppingen von dannen.

Zwischen Freitag und Sonntag muss der Unbekannte in der Kirchstraße in Böhmenkirch gewesen sein. So die ersten Erkenntnisse der Polizei. Er ging zu einem Mehrfamilienhaus und brach die Tür auf. Im Gebäude öffnete er die Tür zu einer Wohnung mit Gewalt. Dort suchte er nach Brauchbarem. Dazu wühlte er auch in Schränken. Was der Einbrecher mitgenommen hat, wissen die Ermittler vom Polizeirevier Geislingen (07331/93270) noch nicht. In Uhingen suchte ein Einbrecher am Samstag oder Sonntag nach Beute: Zwischen 18 und 11 Uhr war er in einem Garten gegenüber der Eisenbahnstraße. An einem Gartenhaus schraubte er die Scharniere weg und kam so ins Innere. Dort suchte er nach Beute. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte nichts Brauchbares gefunden haben. Er zog wieder von dannen. Die Ermittler vom Polizeirevier Uhingen (07161/93810) haben die Spuren an dem Tatort gesichert. So erhalten sie erste Hinweise auf den Einbrecher. Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Göppingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de. ++++1429252 1428323 Claudia Kappeler, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

