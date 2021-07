Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Rechts vor Links

Die Vorfahrt missachtete ein 20-Jähriger am Sonntag in Ertingen.

Kurz nach 17 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seinem Piaggio Kleinkraftrad in der Krautlandstraße. Aus der Schachenstraße bog eine 56-Jährige mit ihrem Opel in die Krautlandstraße ein. Sie hatte Vorfahrt. Das übersah der 20-Jährige. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Bei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

