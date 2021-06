Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Brand in Lagerhalle

Bei einem Brand am Montag in Nattheim trug ein 23-Jähriger leichte Verletzungen davon.

Ulm (ots)

Kurz vor 15 Uhr brannte es in einer Halle in der Straße Schmaleich. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich bei Flexarbeiten an einem Pkw Betriebsstoffe entzündet haben. Die Flammen griffen erst auf andere Fahrzeuge und später auf das Gebäude über. Ein Mitarbeiter trug leichte Verletzungen davon. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 80.000 Euro.

