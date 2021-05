Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gartenzaun beschädigt

Unbekannte sucht die Polizei die einen Zaun mehrfach in Heidenheim beschädigten.

Ein Zeuge stellte die Beschädigungen an dem Holzzaun am Montag in der Arndtstraße fest. Unbekannte rissen mehrere Holzlatten aus dem Zaun und warfen sie in den Garten. Innerhalb einer Woche war das wohl das dritte Mal. Bislang entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Latten immer in den Nachmittagsstunden herausgerissen wurden. Das Polizeirevier Heidenheim (Telefon 07321/3220) sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

