Mehrere Laternen demolierten Unbekannte am Donnerstag in Biberach.

Zeugen entdeckten die vier beschädigten Laternen kurz vor 23 Uhr am Weg zum Gigelberg im Bereich der Theaterstraße. Unbekannte hatten eine Laterne mit Steinen beworfen, so dass der Lampenschirm abriss. An drei weiteren Lampen wurden die Glaselemente beschädigt. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen.

