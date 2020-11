Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Seniorin beim Einkauf bestohlen

Die Geldbörse stahl am Montag in Bad Ditzenbach ein Unbekannter aus dem Wagen einer 76-Jährigen.

Die Frau war gegen 15.30 Uhr in einem Geschäft in der Drackensteiner Straße. Der Täter sah, dass in ihrem Wagen eine Geldbörse lag. In einem unbeaufsichtigtem Moment muss der Unbekannte die Geldbörse gestohlen haben. Die Polizei aus Deggingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler warnen vor Dieben und geben Tipps, wie man sich gegen Diebstahl schützen kann. So sollten z.B. Wertsachen wie Kreditkarten, Bargeld und wichtige Papiere auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt aufbewahrt werden. Mitgeführte Handtaschen sind stets geschlossen zu halten. Taschen mit Geldbörsen oder Wertsachen sollten nicht in den Einkaufswagen gelegt oder gehängt, sondern körpernah getragen werden. Lassen Sie Ihre Tasche niemals unbeaufsichtigt. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.

