POL-UL: (GP) Göppingen - Feuer in Büro

Bei einer Verpuffung erlitt am Samstag ein 45-Jähriger in Göppingen leichte Verbrennungen.

Einsatz- und Rettungskräfte rückten gegen 14 Uhr zu einem Brand in der Marstallstraße aus. In Büroräumen war ein Feuer ausgebrochen. Ein 45-Jährige hatte wohl einen Ethanolofen befüllt. Der Ofen brannte bereits und es kam wohl zu einer Verpuffung. Dadurch geriet ein Sofa und ein Teppich in Flammen. Das konnten der 45-Jährige und eine weitere anwesende Person unter Kontrolle bringen. Bei der Verpuffung erlitt der 45-Jährige leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden blieb gering. Den schätzt die Polizei auf unter 1.000 Euro.

