POL-UL: (BC)Ochsenhausen - Verursacher flüchtet nach Unfall/ Am Sonntag landete bei Ochsenhausen nach einem Ausweichmanöver ein Auto auf dem Dach.

Wie ein 32-Jähriger der Polizei mitteilte, fuhr er gegen 19.45 Uhr von Hürbel in Richtung Reinstetten. Auf gerader Strecke kam ihm ein Motorrad auf seinem Fahrsteifen entgegen. Deshalb wich er mit seinem BMW ins Bankett aus und fuhr eine Böschung hoch. Beim Gegensteuern geriet das Auto ins Schleudern und wieder zurück auf die Fahrbahn. Nach mehreren Überschlägen kam der BMW auf der Straße auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer hatte einen Sicherheitsgurt angelegt und im Fahrzeug löste der Airbag aus. Der 32-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Ein Abschlepper barg es. Der Entgegenkommende sei einfach weiter gefahren. Die Polizei aus Ochsenhausen (Tel. 07352/202050) hat die Ermittlungen nach dem Flüchtigen aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

