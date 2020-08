Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Köngen - Am Steuer eingeschlafen

Seine Familie hat am Donnerstag bei Köngen ein Autofahrer gefährdet.

Kurz vor 4 Uhr war der Mann mit seinem Auto auf der Autobahn unterwegs. Auf der Rückreise aus dem Urlaub fuhr er in Richtung Stuttgart. Die Polizei vermutet, dass der 63-Jährige zu müde war. Deshalb kam er bei Köngen mit seinem Auto zunächst nach links neben die Fahrbahn. Dann lenkte er zu stark dagegen. Deshalb schleuderte der Opel und überschlug sich schließlich. Im Grünen neben der Straße blieb der Wagen beschädigt liegen. Die fünf Familienmitglieder überstanden den Unfall unverletzt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 63-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert vom Fahrer, jederzeit körperlich fit zu sein. Die Reise in den Urlaub und zurück ist oft ein schweres Stück "Arbeit". Wie bei der richtigen Arbeit sind Pausen notwendig: spätestens alle zwei Stunden. Am besten wechseln sich die Insassen beim Fahren ab. In den Pausen kann man auf Parkplätzen mit etwas Bewegung und Gymnastik auftanken. Das ist wichtig, denn durch Übermüdung und Sekundenschlaf drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Die Polizei gibt weitere Tipps: www.gib-acht-im-verkehr.de.

