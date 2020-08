Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Feuer im Holzbackofen

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 12.40 Uhr, musste die Feuerwehr in die Straße "Hungerbrunnen" ausrücken. Dort war ein Kaminbrand gemeldet worden. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Holzbackofen in Betrieb genommen worden war. Dabei hatte Moos im Kamin zu glühen begonnen und zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Zu einem Schaden kam es nicht.

