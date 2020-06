Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf völlig falscher Spur

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag bei Ulm.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 29-Jährige kurz nach 12 Uhr auf der Kreisstraße vom Berliner Ring her in Richtung Böfingen. Nach der Kreuzung mit dem Hörvelsinger Weg wechselte die Frau nach links. An dieser Stelle führt jedoch nur ein Fahrstreifen in Richtung Böfingen weiter. Die beiden anderen Spuren sind für den Gegenverkehr vorgesehen. Sie sind auch mit einer durchgezogenen Linie getrennt. Kaum war die Frau mit ihrem Skoda nach links gefahren, kam ein Mazda entgegen. Mit dem stieß der Skoda frontal zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrerinnen schwere Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Die Polizei ermittelt jetzt um festzustellen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Dazu hoffen die Ermittler auch auf Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder sonst Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 07321/97520 bei der Verkehrspolizei zu melden. Wie die Polizei weiter berichtet, entstand durch den Unfall an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Diesen Schaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Die Fahrbahn musste vorübergehend komplett gesperrt werden.

++++++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell