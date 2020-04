Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau- Pedelec-Fahrerer verstorben

Nach einem schweren Verkehrsunfall Mitte April erlag ein 73-Jähriger am Dienstag seinen Verletzungen.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4574419) es am 18.4. zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen dem Pedelec-Fahrerer und einem Autofahrer. Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer in ein Krankenhaus. Dort starb er am Dienstag.

