Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP(HDH)(UL) Region - Polizei setzt Kontrollen fort

Ein Eiscafé und ein Café in der Region müssen jetzt mit Bußgeldern rechnen.

Ulm (ots)

Die Polizei hat auch am Mittwoch in der Region kontrolliert, ob sich alle an die Bestimmungen zum Infektionsschutz halten. Kurz vor 11 Uhr entdeckte die Polizei in Geislingen zwei Personen, die vor einem Café am Tisch saßen und dort ihren Kaffee tranken. Das habe die Betreiberin ausdrücklich erlaubt. In Ulm musste die Polizei mehrmals den Betreiber eines Eiscafés ermahnen. Er verkaufte Eis über die Straße, obwohl er das nicht darf. Beide Betreiber sehen Anzeigen und Bußgeldern entgegen.

Von den 450 Personen, die die Polizei im Laufe des Mittwochs in der Region kontrollierte, hielten sich die meisten an die Bestimmungen. 40 aber musste die Polizei anzeigen, weil sie den Mindestabstand nicht einhielten. Dabei sei es recht einfach, auf die notwendige Distanz, etwas mehr als zwei Armlängen, zu gehen, sagt die Polizei. Und sie kündigt schon jetzt verstärkte Kontrollen über die kommenden Tage an. Das Polizeipräsidium Ulm erhält dazu auch Verstärkung vom Polizeipräsidium Einsatz. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, Polizeireiter und der Polizeihubschrauber werden im Einsatz sein, zusätzlich zu den Beschäftigten des Polizeipräsidiums Ulm. Die Polizei bittet darum, sich vernünftig zu verhalten und die Vorschriften zum Infektionsschutz zu beachten und wünscht allen frohe Feiertage und Gesundheit.

