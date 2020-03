Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach, Westerheim - Einbrecher schlagen Scheiben ein

Von Sonntag auf Montag waren in Erbach und in Westerheim Vereinsheime im Visier von Unbekannten.

An einem Gebäude in Ringingen machten sich die Täter am Montag zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr zu schaffen. Sie brachen laut Polizeiangaben einen Rollladen auf und schlugen eine Scheibe ein. So gelangten sie ins Innere und suchten nach Brauchbarem. Sie fanden einen Fernseher und eine Flasche Schnaps. Ob sie noch weitere Gegenstände erbeuteten ist bislang unklar.

Auch in Westerheim gelangten die Täter durch das Einschlagen von Scheiben in das Innere. Dort erbeuteten sie eine noch unbekannte Anzahl von neuen Fußballschuhen und einen Kompressor.

In beiden Fällen sicherte die Polizei (Tel. 0731/1880) die Spuren und ermittelt jetzt gegen Unbekannt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist in beiden Fällen noch unklar.

Vereinsgebäude, Buden und Hütten sind immer wieder Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchsschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch zu Ihnen vor Ort. Termine können über die Telefonnummern 0731/188-1444 vereinbart werden.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111

