Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbruch in Schule

Mittwochnacht machten Unbekannte Beute in Biberach.

Ulm (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten Einbrecher auf unbekannte Weise in eine Schule in der Breslaustraße. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume. Sie brachen zahlreiche Spinde auf und durchwühlten sie. Auf ihrer Suche nach Beute fanden sie wohl Bargeld. Danach flüchteten sie unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren. Das Polizeirevier Biberach (0731/4470) hat die Ermittlungen und sucht nun die Täter.

+++++++ 0360280

David Scherer / Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell