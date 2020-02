Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Handtasche und Kleidung gestohlen

Zweimal machte ein Dieb in den vergangenen Tagen in Donzdorf Beute aus Autos.

Am Mittwoch lockte eine Handtasche einen Dieb. Die lag in einem Auto, das in der Ringstraße in Reichenbach stand. Der Unbekannte warf zwischen 6 Uhr und 8 Uhr mit einem Stein eine Scheibe ein und flüchtete mit der Tasche. In der befanden sich eine Geldbörse und persönliche Gegenstände. Leichtes Spiel hatte ein Dieb in der Nacht zum Mittwoch, ebenfalls in Reichenbach. In der Hebelstraße stand ein Ford, der nicht verschlossen war. Darin befanden sich neue Hemden und T-Shirts. Die Kleidung machte der Dieb zu seiner Beute. In beiden Fällen ermittelt jetzt der Polizeiposten Donzdorf (Tel. 07161/8510).

Tipp der Polizei: Diebe haben es nicht immer nur auf Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen. Auch andere Dinge wie Taschen, Kleidung oder Schmuck haben sie im Visier. Lassen sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen sie immer Fenster, Türen und Schiebedach. Auch wenn sie sich nur kurz vom Auto entfernen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de.

