POL-F: 190228 - 237 Frankfurt-Bockenheim: Vermeintlich Hilfsbereiter klaut Portemonnaie

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (27.02.2019) hat in der Ginnheimer Straße ein Trickdieb zugeschlagen und einem 69-jährigen Mann den Geldbeutel gestohlen.

Gegen 20.20 Uhr war der 69-jährige Mann dabei die Haustür aufzuschließen, als ihm ein unbekannter Mann Hilfe beim Tragen der Einkäufe anbot. Der 69-Jährige nahm das Angebot dankend an und schloss die Tür auf. Diesen Moment nutzte der Trickdieb aus, griff in die Jackentasche des Mannes und klaute ihm das Portemonnaie. Anschließend floh er mit seiner Beute in Richtung Sophienstraße. Der 69-Jährige bemerkte den Diebstahl sofort und nahm die Verfolgung des Täters auf; leider ohne Erfolg. Immerhin konnte er wenige Meter weiter seine Geldbörse auffinden, wenn auch um mehrere hundert Euro leichter.

Der Täter soll männlich, circa 20 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen sein. Er soll ein nordafrikanisches Erscheinungsbild und eine schlanke Statur gehabt haben. Sein Haar sei kurz und dunkel gewesen und mit einem grauen Pullover bekleidet gewesen. Er soll Deutsch gesprochen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-11300 entgegen.

