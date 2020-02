Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Dürnau - Einbruch am Ortsrand

Einbrecher stiehlt Bargeld und Münzen

Ulm (ots)

Am Abend des 01.02.2020 kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 01:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus im Zillenhardtweg in Dürnau. Während die Bewohner unterwegs waren, hebelte ein bislang unbekannter Täter eine Türe des Anwesens auf. Anschließend wurde das gesamte Haus nach Wertsachen durchsucht und letztendlich ein Bargeldbetrag sowie Münzen entwendet. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0198508)

