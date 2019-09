Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ladendieb flüchtet

Am Dienstag verfolgten Zeugen einen Ladendieb in Laupheim.

Ulm (ots)

Ein Zeuge beobachtete einen 49-Jährigen in einem Geschäft in der Biberacher Straße. Der 49-Jährige packte Waren in seinen Rucksack und verließ das Geschäft ohne die Sachen bezahlt zu haben. Nachdem der Mann das Geschäft verlassen hatte, wurde er von dem Zeugen angesprochen. Der Ladendieb ergriff daraufhin die Flucht. Weitere Zeugen verfolgten den Mann. Nach kurzer Flucht holten sie den Dieb ein und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 49-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Ladendiebstahls entgegen.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Wer etwas beobachtet und sich der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

