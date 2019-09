Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Seat fängt Feuer

Am Mittwochmorgen sorgte ein technischer Defekt an einem Auto für einen Feuerwehreinsatz in Ulm.

Laut Polizeiangaben war gegen 7.30 Uhr eine Frau in Grimmelfingen unterwegs. In der Kirchstraße bemerkte die Fahrerin, dass aus der Motorhaube Rauch aufstieg. Sie hielt an und rief die Feuerwehr. Bis die eingetroffen war bekämpften Anwohner den Brand mit einem Feuerlöscher. So begrenzten sie das Ausmaß des Feuers, bis die Feuerwehr die Flammen vollständig löschte. Wegen des Löscheinsatzes musste die Kirchstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe ist der Polizei noch nicht bekannt. Fremdschäden seien nicht entstanden. Ursache des Brandes dürfte ein technischer Defekt im Motorraum sein.

