Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbruch in Gaststätte

Unbekannter bricht Spielautomaten auf.

Ulm (ots)

Zwischen Mitternacht und 7.00 Uhr war am Samstag ein Einbrecher in der Stuttgarter Straße in Geislingen unterwegs. An einer Gaststätte hebelte er die Eingangstür auf. Im Visier hatte er drei Spielautomaten. Diese brach er gewaltsam auf und entwendete das Bargeld. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht bislang noch nicht fest. Die Polizei sicherte alle Spuren und fahndet nun nach dem Einbrecher.

