POL-UL: (UL) Ehingen - Automatenknacker scheitern

Ohne Beute blieben Diebe, die sich am frühen Montag in Ehingen an einem Automaten zu schaffen machten.

Ulm (ots)

Kurz nach 3 Uhr hebelten die beiden Männer in der Bartleshalde in Dettingen an dem Automaten. Ein Zeuge sah, wie sie mit Stemmeisen wuchteten. Der Zeuge handelte richtig: Er verständigte sofort die Polizei. Die war zwar schnell da, doch hatten die Diebe bereits die Flucht ergriffen. Wie der Zeuge berichtete, waren sie in Richtung Ehingen davongerannt. Die Suche der Polizei nach den Unbekannten war bislang erfolglos. Der Automat blieb beschädigt in der Bartleshalde zurück. Die Feuerwehr half, den Zigarettenautomaten sicherzustellen. Die Polizei sicherte die Spuren und ermittelt, um den Diebe auf die Schliche zu kommen.

Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er habe überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

