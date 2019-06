Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Diebe in der Bude

Geld und Schnaps haben Unbekannte am Mittwoch aus einer Jugendbude in Mietingen gestohlen.

Die Diebe waren im Laufe des Mittwoch am Baltringer Sportplatzweg am Werk. Erst wollten sie die Tür, dann ein Fenster aufhebeln. Als das nicht gelang, schlugen die Unbekannten eine Scheibe ein. Dann kletterten sie in die Bude. Sie schnappten sich mehrere Flaschen Schnaps und eine Geldkassette. Mit dieser Beute ergriffen die Unbekannten die Flucht. Jetzt ermittelt die Polizei (Tel. 07392/96300). Sie sicherte die Spuren und sucht Täter und Beute. Die Ermittler raten dazu, sich vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Mietingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

