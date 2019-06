Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/Brenz - Vom Schlaf übermannt

Seinen Führerschein ist ein Autofahrer los, weil er vor seiner Haustür im Auto mit laufendem Motor einschlief.

Ulm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, da er am Sonntag gegen 00.50 Uhr einen geparkten Pkw mit laufendem Motor bemerkte. Der Fahrer rührte sich nicht. Als die Beamten des Polizeireviers Heidenheim bei dem Auto eintrafen, stellten sie fest, dass der Fahrer ziemlich betrunken war und tief und fest schlief. Er hatte es wohl nur noch bis in den Hof vor seiner Wohnung geschafft und war dann augenblicklich eingeschlafen. Den Motor konnte er nicht mehr abstellen. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des 34-jährigen Autofahrers.

