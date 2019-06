Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Unfallverursacher flüchtet

Ca. 4.000 Euro Schaden verursachte ein flüchtiger Autofahrer. Die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Von 18.15 bis 19.30 Uhr parkte am Samstag eine Frau ihren schwarzen Audi Q2 in der Weitzmannstraße. Während dieser Zeit rangierte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker hinter dem Audi. Dabei stieß er gegen dessen linke hintere Fahrzeugseite, so dass der Kotflügel, Radlauf und die Stoßstange beschädigt wurden. Der entstandene Schaden am Audi beträgt ca. 4.000 Euro. Das Polizeirevier Ehingen bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07391/5880 zu melden.

