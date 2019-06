Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Feuer im Motorraum

Am Mittwoch ging ein Auto in Bad Boll im Flammen auf.

Ulm (ots)

Gegen 17.45 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Dorfstraße aus. Ein Mercedes brannte. Eine Zeugin sah die Flammen an dem Auto und verständigte die Besitzerin. Mit weiteren Nachbarn wurde zunächst versucht die Flammen mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Erst die Feuerwehr konnte das brennende Fahrzeug löschen. Verletzt wurde niemand. Rettungskräfte untersuchten noch die an den anfänglichen Löscharbeiten Beteiligten. Warum das Feuer im Motorraum ausbrach ist unklar. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein.

+++++++ 1055205

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell