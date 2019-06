Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Wem gehört das Fahrrad?

Den Eigentümer eines silberfarbenen Fahrrads sucht seit Mittwoch die Polizei.

Ulm (ots)

Am Nachmittag überprüfte die Polizei einen jungen Mann. Der wollte flüchten, warf dabei ein Fahrrad zur Seite und rannte davon. Doch stellte ihn die Streife schnell. Die Polizei geht davon aus, dass der 23-Jährige das Fahrrad zuvor am Bahnhof in Bad Schussenried gestohlen hat. Bisher hat sich der oder die Bestohlene nicht gemeldet. Die Polizei hat das Fahrrad sichergestellt, um es dem Eigentümer zurückgeben zu können.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silberfarbenes Trekking-Rad Rixe Sport Avignon mit schwarzem Schutzblech und schwarzen Pedalen. Die Polizei bittet den Eigentümer, sich bei der Polizei in Bad-Schussenried unter der Telefon-Nr. 07583/942020 zu melden.

Hinweis: Der Meldung liegt ein Foto des sichergestellten Rades bei. Das Bild ist zur einmaligen Veröffentlichung zusammen mit dieser Suchmeldung honorarfrei freigegeben.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

