Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Trotz Gegenverkehr abgebogen

Am Mittwoch wurde ein Motorradfahrer auf der B312 verletzt. Der Unfallverursacher fuhr weiter.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr fuhr ein Audi Fahrer auf der B312 vom Jordanei in Richtung Biberach. Hinter ihm fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Suzuki Motorrad. Ihnen entgegen kam ein unbekanntes Auto, dass nach links in Richtung Rissegg abbiegen wollte. Der Audi und die Suzuki hatten Vorrang. Dennoch bog der unbekannte Autofahrer ab. Der 52-jährige Fahrer des Audi musste stark bremsen, damit er nicht mit dem abbiegenden Auto zusammenstieß. Der Motorradfahrer bremste auch stark. Er konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Audi nicht mehr verhindern. Er fuhr von hinten in das Cabrio. Der Motorradfahrer flog über sein Gefährt und landete auf der Rücksitzband des Audi. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Kradlenker vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden. Es ist nur bekannt, dass es sich um einen grauen Kleinwagen handeln soll. Der Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen nun Zeugen, die Angaben zu dem grauen Auto machen können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Laupheim unter der Telefon Nummer 07392/96300) zu melden.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

