POL-UL: (UL) Ettlenschieß - Vorfahrt missachtet

Ein leicht Verletzter und Sachschaden sind die Folge eines Unfalls in Ettlenschieß

Ulm (ots)

Ca. 18.000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch gegen 19.20 Uhr, als es in Ettlenschieß zu einem Verkehrsunfall kam. Ein 26-jähriger VW-Fahrer kam aus Hofstett-Emerbuch und wollte die Scheibenstraße in Ettlenschieß queren. Hierbei übersah er einen 34 Jährigen, der mit seinem Daimler-Benz von Weidenstetten kommend in Richtung Amstetten unterwegs war. Es kam im Kreuzungsbereich zum Unfall. Der Daimler schleuderte durch die Wucht des Aufpralls auf die gegenüberliegende Straßenseite und kam dort an einer Mauer zum Stehen. Der Fahrer des Daimler-Benz wurde hierbei leicht verletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden.

