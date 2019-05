Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Blitzersäule besprüht

Ein Unbekannter beschädigte in den vergangenen Tagen in Ulm einen Blitzer.

Ulm (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Montagabend den beschädigten Blitzer im "Eichenhang" mit. An dem hatte ein Unbekannter die Scheiben in beide Fahrtrichtungen mit grauer Farbe besprüht. Der Sachschaden dürfte gering sein. Der genaue Tatzeitraum ist der Polizei noch nicht bekannt. Sie hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Sprayer aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (Tel 0731/1880).

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung: Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Greifen Sie keinesfalls selbst ein! Gewalt gegen Sachen kann leicht auch zu Gewalt gegen Personen eskalieren - zumal dann, wenn Alkohol im Spiel ist oder wenn eine Gruppe von Tätern auftritt. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, wählen Sie bitte sofort den Notruf 110. Geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

