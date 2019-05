Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Seniorin von Autotür getroffen

Schwere Verletzungen zog sich eine Radfahrerin am Montag in Eislingen zu.

Gegen 10.15 Uhr parkte eine Autofahrerin in eine Parkbucht in der Schlossstraße ein. Weil die 28-Jährige aussteigen wollte, öffnete sie die Tür. Auf den Verkehr in der Schlossstraße hatte die Frau dabei nicht geachtet. Dort war eine Radfahrerin unterwegs. Die 92-Jährige prallte gegen Tür und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer. Ein Krankenwagen transportierte die Seniorin in eine Klinik.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen blieb gering.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

