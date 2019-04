Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mit Pedelec gegen Motorrad geprallt

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 69 Jahre alter Pedelecfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Gescher erlitten. Der Gescheraner hatte gegen 12.15 Uhr die Von-Galen-Straße in Richtung Von-Galen-Schule befahren. Hinter der Kreuzung mit der Frieterhofstraße prallte er aus zunächst ungeklärter Ursache gegen ein Motorrad, das am Fahrbahnrand stand. Ein Rettungswagen brachte den 69-Jährigen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell