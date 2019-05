Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Kurve geschnitten

Nicht weit genug lenkte eine Autofahrerin am Montag in Ebersbach.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr war eine Pedelec-Fahrerin in der Hardtstraße in Richtung Leinetalstraße unterwegs. In der Leinetalstraße fuhr ein Nissan. Die 43-jährige Fahrerin bog nach links in die Hardtstraße ab. Dabei lenkte sie zu weit links. Ihr Fahrzeug prallte gegen das Pedelec. Die Fahrerin fiel auf die Fahrbahn. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte transportierten die 55-Jährige in ein Krankenhaus. Sie hatte einen Fahrradhelm getragen. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 6.000 Euro.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

++++0993330

Claudia Kappeler, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell