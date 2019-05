Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Einbrecher kommen übers Dach

In der Nacht zum Sonntag stiegen Unbekannte in ein Gewerbegebäude in Erbach ein.

Die Einbrecher suchten einen Gebäudekomplex in der Donaustetter Straße auf. Zuvor besorgten sie sich aus der Nachbarschaft eine Leiter. Mit der kletterten sie auf das Dach des Gebäudes. Dort entfernten sie Dachziegel und gelangen so ins Innere. Auf der Suche nach Geld wollten sie einen Tresor öffnen, scheiterten aber hierbei. Sie flüchteten durch ein Fenster. Ob sie Beute machten weiß die Polizei derzeit noch nicht. Die Ermittler haben Spuren gesichert und hoffen unter der Telefon-Nr. 0731/1880 auf Zeugenhinweise. Wer in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Geräusche gehört hat, soll sich bitte melden. Geschäfte, Büros, Praxen und andere Gewerberäume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

