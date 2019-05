Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zu schnell in die Planke

Ein Leichtverletzter und über 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalles am Montag bei Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr war ein Autofahrer auf der linken Spur der B30 in Richtung Ulm unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Biberach-Nord sei der 53-Jährige bei nasser Straße zu schnell unterwegs gewesen. Er geriet mit seinem Mercedes in die Leitplanke. Diese soll laut Polizeiangaben erheblich beschädigt worden sein. Die Feuerwehr reinigte den stark verschmutzten linken Fahrstreifen. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Am Auto dürfte der Sachschaden etwa 20.000 Euro betragen. Die Schadenshöhe an der Planke ist der Polizei noch nicht bekannt.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

